Cegada de Alverca celebra a democracia no Dia Mundial do Teatro

No próximo Dia Mundial do Teatro, 27 de Março, a Companhia de Teatro Cegada, de Alverca do Ribatejo, estreia “O Concserto Democrático”, uma comédia satírica baseada em “Le Club Champenois”, de Eugène Labiche. Com direcção de Rui Dionísio e adaptação de Marta Dias, o espectáculo reinventa o clássico francês numa versão musical que reflecte, com humor e ironia, sobre os desafios da democracia contemporânea. Labiche escreveu “Le Club Champenois” em 1848, num período de grande efervescência política na França, e sua obra continua a ressoar na actualidade. Passados 50 anos do 25 de Abril, “O Concserto Democrático” questiona a fragilidade das democracias modernas, num momento em que Portugal enfrenta crises políticas e crescente desconfiança nas instituições. Explica o Cegada, em comunicado que nesta versão contemporânea, a história transporta-nos para um país inquietantemente semelhante ao nosso, onde uma eleição desencadeia uma série de situações caóticas, marcadas por interesses contraditórios, oportunismos inesperados e candidatos de competência duvidosa. Com interpretação de Ana Lúcia Magalhães, Bernardo Souto, Ivo Marçal, Patrícia Duarte e Paulo Matos, a peça promete um equilíbrio entre o riso e reflexão e a música original, interpretada ao vivo, dá o tom à narrativa, sublinhando o carácter satírico da obra. Em cena no Teatro Estúdio Ildefonso Valério, em Alverca do Ribatejo, de 27 de Março a 13 de Abril, o espectáculo conta com sessões de quinta a sábado, às 21h00, e domingos, às 16h00, e é para maiores de 12 anos.