Concurso de leitura para alunos do Cartaxo

A Câmara do Cartaxo desafia alunos e docentes dos dois agrupamentos de escolas do concelho a participar no Concurso Municipal de Leitura. Na manhã de 3 de Abril realiza-se a fase final municipal na Biblioteca Marcelino Mesquita com os alunos apurados na fase escolar. O concurso visa estimular o gosto e o prazer pela leitura, com vista a melhorar a compreensão, os hábitos de leitura e o domínio da língua portuguesa.