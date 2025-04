Faleceu o pintor da Azinhaga José Serrão de Faria

José Serrão de Faria, conhecido como o pintor do cavalo lusitano, natural de Azinhaga, faleceu aos 88 anos. A Câmara da Golegã emitiu uma nota nas redes sociais a prestar as condolências à vereadora Maria Manuela Serrão de Faria e a toda a família enlutada, garantindo que fará com que as suas obras continuem a inspirar futuras gerações de artistas e admiradores. Nascido a 21 de Fevereiro de 1937, Serrão de Faria tinha a sua oficina de criação na sua até então residência, o Solar dos Serrão, casa de família do século XVI, na sua aldeia-natal. A vida do mestre ficou marcada pela frequência de cursos de gravura, litografia, serigrafia e xilogravura na Cooperativa de Gravadores Portugueses. Como caudeleiro, foi ainda presidente do Stud-Book Lusitano e autor de publicações sobre o cavalo, tais como Caballus, Ginete Ibérico e o Solar do Cavalo. Está representado em várias colecções particulares, nacionais e estrangeiras, sendo ainda de salientar a sua participação em inúmeras exposições colectivas em Portugal e no estrangeiro. A sua obra retratava o cavalo, o campino, o gado bravo, as paisagens da lezíria e as suas gentes, mas também diversos monumentos e vistas de vilas e cidades portuguesas, retratos de numerosas figuras nacionais, entre outras temáticas.