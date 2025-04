Jovem de Benavente escreve thriller sobre a Ordem dos Templários de Tomar

Rui Miguel Pinto estreou-se nos thrillers com “O Segredo de Tomar”, um livro que envolve a Ordem dos Templários e um segredo que pode pôr em causa a fé de milhões de pessoas.

Rui Miguel Pinto, natural de Benavente, lançou recentemente “O Segredo de Tomar”, um thriller que aborda um segredo que permanece escondido na cidade dos templários e que “pode abalar os alicerces do cristianismo” e “pôr em causa a fé de milhões de pessoas”.

Na sombra, lê-se na sinopse, uma misteriosa Ordem guardou o segredo, estando os seus membros dispostos a tudo para impedir que a verdade seja revelada. “Até que um dos mais reconhecidos historiadores portugueses é contratado para a arriscada missão de descobrir o que a Ordem do Templo escondeu em Tomar. Com a ajuda dos seus mais brilhantes alunos, Jaime Morais enceta uma investigação que o levará a conclusões surpreendentes e porá em risco a vida de todos os envolvidos”.

Inspirado em autores como Luís Miguel Rocha ou Dan Brown, Rui Miguel Pinto traz um “thriller emocionante e repleto de aventura, suportado por uma investigação histórica cuidada, que promete deixar os leitores presos até à última página”. Nascido em 1994, é natural de Benavente, vila onde ainda reside. Frequentou o curso de História na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e, desde muito cedo, que ambicionava escrever um thriller que envolvesse a Ordem dos Templários.