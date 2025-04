Rancho de Vila Chã de Ourique está em risco de acabar ao fim de 90 anos

A Associação do Rancho Folclórico “Os Campinos” de Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo, e a Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique emitiram um comunicado nas redes sociais a apelar à população para formar uma lista associativa que garanta a continuidade da colectividade. O MIRANTE tem conhecimento de que a crise directiva já se arrasta há algum tempo, tendo o rancho sido gerido até agora por uma comissão administrativa.

“Fazer parte do associativismo é contribuir para o desenvolvimento socioeconómico da freguesia e do concelho de uma forma determinante. O folclore tem um papel fundamental como agente activo do desenvolvimento social e cultural da freguesia. Apelamos a todos um esforço de coragem e dinamismo para abraçar esta associação tão nossa e que conta com quase 90 anos de existência. Em conjunto e unidos, construiremos o futuro das associações e colectividades”, lê-se no comunicado.