Enchente em Salvaterra de Magos nos nacionais de Shorinji Kempo

O XXXIV Taikai/ Campeonato Nacional de Shorinji Kempo juntou mais de 230 atletas, dos 3 aos 80 anos, e encheu as bancadas do Pavilhão Desportivo Municipal de Salvaterra de Magos. Estiveram presentes quase todas as secções locais da Federação Portuguesa de Shorinji Kempo, numa prova que serviu de preparação e pré-apuramento para o Taikai Ibérico a disputar em Outubro em Odivelas. Uma organização da Associação Shorinji Kempo de Salvaterra de Magos e da Federação Portuguesa de Shorinji Kempo, em parceria com a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, inserido na programação do 29º Mês da Enguia do concelho.