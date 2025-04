Grupo Desportivo Marmeleirense recebe 40 mil euros do município

O Grupo Desportivo Marmeleirense (GDM) vai receber uma comparticipação financeira anual de 40 mil euros da Câmara de Alenquer. A proposta foi aprovada em reunião do executivo municipal e visa comparticipar as actividades desportivas do clube. Os pagamentos vão ser feitos em 12 prestações mensais, a começar em Março. O GDM participa em todas as competições nacionais da Federação Portuguesa de Ciclismo, tais como a Volta a Portugal, Campeonato Nacional, Taça de Portugal e também nas provas regionais da Associação de Ciclismo de Lisboa, Santarém e Setúbal. O clube dinamiza aulas de ginástica sénior e equipa de BTT de lazer. Organiza ainda o Circuito de Ciclismo das Vindimas, em Alenquer, para todos os escalões dos 5 aos 18 anos e o Prémio de Ciclismo do Carregado, no Carregado, para escalões dos 15 aos 18 anos.