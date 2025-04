Treinos de futsal no Núcleo Sportinguista do Cartaxo

O Núcleo Sportinguista do Cartaxo tem treinos de futsal abertos para preparar a próxima época e potenciar os atletas. Os treinos decorrem no pavilhão Inatel do Cartaxo e abrangem desde o escalão de traquinas (nascidos em 2017/2018) ao de juvenis (nascidos em 2009/2010). A associação tem também a modalidade de basquetebol.