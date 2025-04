DIREITO DE RESPOSTA

António Palha Ruivo, Advogado, em exercício do seu direito de resposta/retificação previsto nos artigos 24º e ss da Lei n.0 2/99, de 13 de Janeiro (Lei De Imprensa), repudia os termos da publicação constante da Última Página de Honra, edição 56 de 13 de Fevereiro de 2025 do Jornal O MIRANTE.

Não obstante reconhecer a boa intenção que subjaz à referida publicação, não pode deixar de referenciar que a decisão de publicação de tal artigo jornalístico e respetivo conteúdo lhe é totalmente alheio e da exclusiva responsabilidade do jornal. A frase “e por isso as suas filhas seguiram-lhe as pisadas, sendo também elas advogadas de prestígio” não corresponde à verdade, uma vez que apenas uma das suas filhas - Dr.ª Carolina Palha Ruivo - é Advogada.

Acresce que as demais referências e citações constantes do referido artigo estão descontextualizadas e desatualizadas.

António Palha Ruivo