Autarcas do Entroncamento querem mais apoios para associações

Vereadores Rui Madeira e Rui Gonçalves, do PSD, realçam que as colectividades locais têm um impacto positivo no concelho e devem ser mais apoiadas pela câmara municipal.

Na última sessão camarária do Entroncamento os autarcas da oposição salientaram que o município deve atribuir mais apoios financeiros às associações locais, nomeadamente para a União de Futebol do Entroncamento (UFE) e para o Grupo Recreativo 1º de Outubro de 1911, mais conhecido como “O Parafuso”. Após um pedido de apoio pontual da União de Futebol do Entroncamento para hóquei em patins, o vereador Rui Madeira aproveitou a ocasião para elogiar a importância das associações locais e salientar que é essencial que estas recebam mais apoios, para assegurar não só a sua actividade, mas também para que os atletas tenham todas as condições para treinar e competir e continuar a alcançar resultados positivos. “Temos vários clubes que organizam eventos e actividades importantes para a dinâmica da nossa comunidade e por isso o apoio dado às entidades deve ser mais significativo, para compensar todo o seu esforço e dedicação”, refere.

Neste ponto foi ainda discutido os apoios ao Grupo Recreativo 1º de Outubro de 1911 “Parafuso” que vai acolher dois torneiros de judo, organizados pela Associação de Judo do Distrito de Santarém. A associação distrital foi quem pediu apoios ao município do Entroncamento, mas Rui Gonçalves chamou à atenção para o facto do clube já se ter queixado que nos torneios do ano passado houve vários constrangimentos logísticos, que devem ser resolvidos este ano. “Em eventos acolhidos anteriormente pelo clube, o linóleo que protege a superfície de jogo está em muito mau estado, alguns tapetes ficaram molhados porque chove em partes do pavilhão e o carrinho para transportar o linóleo desapareceu por razões desconhecidas”, conta.

A presidente da câmara, Ilda Joaquim, disse que tomou nota das questões e problemas levantados, uma vez que qualquer associação local merece o apoio da câmara, mas sublinha a necessidade de haver equidade entre os apoios associativos.