Benavente revive a sua história nos 825 anos do Foral

Benavente vai celebrar os 825 anos da atribuição do seu foral com um programa de actividades culturais que decorre até ao dia 29 de Março. As comemorações, organizadas pela Junta de Freguesia de Benavente, com o apoio da Câmara Municipal, incluem animação musical, debates históricos, visitas guiadas e uma recriação da época. O dia 25 de Março, data em que, no ano 1200, o foral foi concedido por D. Paio Peres Correia e confirmado por D. Sancho I, marcou o arranque das festividades. Logo pela manhã, pelas 10h30, as ruas da vila foram percorridas por gaiteiros e tambores numa “Arruada Faroleira”, iniciativa que se repetiu à tarde. A Escola Secundária de Benavente recebeu uma tertúlia dedicada à monografia de Álvaro Rodrigues d’Azevedo e Ruy d’Azevedo, com a presença da professora Teresa de Almeida e Silva, coordenadora do curso de Relações Internacionais do ISCSP, e do professor Mário Silva, da Escola Secundária de Benavente.

As comemorações prosseguem no dia 29 de Março com uma visita interpretativa ao núcleo histórico da vila. No Cineteatro de Benavente será apresentada a quarta edição da revista de cultura “Terras d’Água”, publicação promovida pelo Museu Municipal de Benavente. Durante a tarde, a animação de rua promete envolver a comunidade e, à noite, pelas 21h00, a Praça da República será palco de uma recriação histórica intitulada “O Foral sai à rua!”. Benavente, que foi o segundo concelho instituído a sul do Tejo, recebeu um novo foral de D. Manuel em 1516 e beneficiou de privilégios concedidos por monarcas como D. Dinis e D. Fernando.