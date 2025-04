Ferido com grave em queda de telhado de empresa em Santarém

Um trabalhador ficou ferido com gravidade devido à queda da cobertura de um armazém na Zona Industrial de Santarém, sexta-feira, 21 de Março, perto da hora de almoço. O ferido, de nacionalidade paquistanesa, com 30 anos de idade, estava em cima do telhado do edifício, alegadamente a retirar telhas de fibrocimento, contendo amianto, para serem substituídas por outro tipo de cobertura. O espaço em causa foi um stand de automóveis e estava sem uso há algum tempo, tendo sido adquirido por uma empresa do ramo que tem na zona outras instalações de representação de várias marcas.

Segundo se apurou do acidente, que está a ser investigado pela Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), nomeadamente quanto às condições de segurança em que estava ser efectuado o trabalho, as chapas cederam provocando a queda do trabalhador de uma altura de mais de sete metros. Sabe-se também que o operário caiu de cabeça, sofrendo um traumatismo muito grave. Na altura, cerca das 12h00, segundo pessoas que estavam na zona, ouviu-se um grande estrondo. O ferido foi transportada para o Hospital S. Francisco Xavier em Lisboa.