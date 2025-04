Alenquer apoia continuidade do projecto “Patas na Escola”

A Câmara de Alenquer aprovou a atribuição de um apoio financeiro no valor de 4.800 euros ao Centro de Apoio à Aprendizagem do Agrupamento de Escolas Damião de Goes, para garantir a continuidade do projecto “Patas na Escola” até ao final do ano lectivo. Este programa tem vindo a proporcionar sessões de terapia e educação assistida por cães a crianças e jovens em contexto escolar. Na planificação das sessões são definidos objectivos terapêuticos e educacionais específicos para a criança ou grupo em que se vai intervir, actuando nas áreas da psicomotricidade, comportamental, cognição, social e emocional. O projecto teve inicio no 3.º período do ano lectivo passado, no âmbito do Plano 23-24 +, onde estiveram contempladas sessões até ao mês de Janeiro, abrangendo 46 crianças e jovens a frequentarem o Centro de Apoio à Aprendizagem.