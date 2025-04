Aluna do Entroncamento perde a vida aos 16 anos

A morte de Maria Eduarda Santos Lavouras está a provocar uma enorme onda de consternação no Entroncamento e na comunidade escolar.

A população do Entroncamento e a comunidade escolar do concelho choram a morte de Maria Eduarda Santos Lavouras, uma menina de 16 anos que era aluna do agrupamento de escolas do concelho e que faleceu de doença oncológica. Conhecida como Duda ou Dudinha, estudava na Escola Secundária do Entroncamento e era vista pelos colegas como um exemplo a seguir. O Agrupamento de Escolas do Entroncamento publicou nas suas redes sociais uma nota de pesar referindo-se a Maria Eduarda Lavouras como “uma aluna muito querida de todos, uma luz e uma verdadeira força da natureza. Um exemplo de dedicação, simpatia, doçura e coragem. Um sorriso que ficará para sempre nos nossos corações. Descansa em paz Dudinha”, lê-se na nota. O velório de Maria Eduarda Lavouras decorreu na igreja de Nossa Senhora de Fátima, no Entroncamento, nesta sexta feira, dia 21 de Março, a partir das 9h30. Duas horas depois foi celebrada uma missa de corpo presente na Igreja da Nossa Senhora de Fátima, seguindo para o crematório do Entroncamento. Os pais de Maria Eduarda Santos Lavouras pediram para aqueles que acompanharem as cerimónias fúnebres levassem uma peça de roupa branca, pedido que foi cumprido pelas várias dezenas de pessoas que acompanharam o último adeus à menina de 16 anos.