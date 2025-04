Escolas profissionais em Ourém abertas ao público para dar a conhecer dinâmica

As escolas profissional de Ourém e de Hotelaria de Fátima abriram ao público na sexta-feira, 14 de Março, para dar a conhecer à comunidade as especificidades do ensino profissional e a dinâmica de ambas as escolas. “Pretende-se apresentar a oferta formativa para o próximo ano lectivo, dar um enfoque às componentes técnicas dos cursos através da realização de actividades práticas, conhecer os equipamentos disponíveis e visitar as instalações”, segundo se pode ler numa nota de imprensa. O objectivo “é proporcionar no período da visita o conhecimento do ambiente vivido nas duas escolas”, podendo os visitantes trocar impressões e esclarecer dúvidas com professores e alunos.