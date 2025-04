Incêndio deixa uma pessoa desalojada em Ferreira do Zêzere

Um homem de 53 anos ficou desalojado devido a um incêndio na habitação onde vivia, em Ferreira do Zêzere, disseram à Lusa fontes da Protecção Civil, GNR e da autarquia. Fonte do Comando Sub-Regional do Médio Tejo adiantou à Lusa que o fogo ocorreu pelas 07:19, numa habitação em Serra do Balas, concelho de Ferreira do Zêzere. As chamas consumiram a casa deixando-a sem condições de habitabilidade. Não há registo de feridos, informaram à Lusa fontes da GNR, da Proteção Civil e o vice-presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, Orlando Patrício. O autarca revelou à Lusa que a vítima foi realojada no lar da Associação de Melhoramentos e Bem-Estar Social de Areias, uma instituição particular de solidariedade social a quem a autarquia pediu apoio.