Mais uma morte na Barragem de Castelo do Bode

O dia 19 de Março, Dia do Pai, ficou marcado por mais uma morte na Barragem de Castelo de Bode. Um homem de 41 anos caiu de uma altura de várias dezenas de metros.

Um homem de 41 anos perdeu a vida na quarta-feira, 19 de Março, na Barragem de Castelo de Bode, no lado de Abrantes. Segundo explicou a O MIRANTE fonte dos Bombeiros do Voluntários de Abrantes, quando chegaram ao local encontraram o homem sentado num muro da barragem mas, apesar das várias tentativas de diálogo, não conseguiram evitar a queda fatal a uma altura de várias dezenas de metros. O acidente fatal ocorreu por volta das 14h30 dessa quarta-feira.

Este é mais um episódio trágico na Barragem de Castelo de Bode que acaba com a morte de uma pessoa. Há cerca um ano e meio, um jovem tomarense também perdeu a vida na barragem, desta vez do lado de Tomar, depois de cair de uma altura superior a 30 metros para uma zona seca da barragem num terreno pertença da EDP. Antes da tragédia, o jovem deixou um texto dirigido à mãe e ao pai a desabafar muitos dos problemas existenciais que sentiu ao longo dos últimos anos e partilhou as dores e anseios que o fizeram tomar algumas atitudes que o fizeram arrepender-se. Na mesma altura, um homem, de 37 anos, ligou para os Bombeiros de Tomar a avisar que dentro de momentos se ia atirar da Barragem de Castelo de Bode. No entanto, o operador que recebeu a chamada e outros elementos dos bombeiros conseguiram, com recurso ao diálogo e à compreensão, que o homem decidisse abandonar o parapeito e evitar uma queda fatal.

Moção para mais segurança

Numa das últimas assembleias municipais de Tomar, o deputado do Chega, Américo Costa, apresentou uma moção a exigir a implementação de medidas de protecção na Barragem do Castelo de Bode. Entre várias soluções, o documento sugeria a instalação de barreiras de segurança ao longo do paredão da barragem para dificultar o acesso ao precipício, a iluminação adequada, a instalação de câmaras de vigilância em pontos estratégicos do paredão da barragem, e o reforço do patrulhamento regular por parte das autoridades locais. A moção não foi aprovada pelos autarcas de Tomar.

Se precisar de ajuda contacte “SOS VOZ AMIGA” através dos contactos telefónicos 213544545/912802669/963524660 (todos os dias das 16h00 às 24h00).