Margens do rio Tejo galgaram em vários concelhos da região

Há a registar inundações ou submersões de estradas nos municípios da Azambuja, Benavente, Salvaterra de Magos, Coruche, Golegã, Cartaxo, Santarém, Almeirim, entre outros.

Os caudais do rio Tejo registaram um aumento considerável devido à chuva dos últimos dias, com a passagem da depressão Martinho, e às descargas das barragens espanholas, informou a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC). A ANEPC fez ainda uma lista das vias de comunicação afectadas e há a registar inundações ou submersões de estradas nos municípios da Azambuja, Benavente, Salvaterra de Magos, Coruche, Golegã, Cartaxo, Santarém, Almeirim, Abrantes, Constância, Vila Nova da Barquinha e Torres Novas.

A Protecção Civil lançou também um alerta relativo ao rio Sorraia, uma vez que foi registada uma subida do caudal em Coruche. “Com o aumento das descargas a montante, é esperado que os caudais continuem a subir”, explicou a ANEPC. Face ao elevado risco de subida dos caudais, a Protecção Civil aconselhou a retirar animais, equipamentos agrícolas, carros ou outros bens das zonas que tendencialmente inundam. Evitar passar em zonas alagadas - seja a pé ou com viaturas - é também outro dos conselhos dados.