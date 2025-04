Preso no Dia do Pai por violência contra os pais em Almeirim

Um homem de 43 anos foi detido no concelho de Almeirim no Dia do Pai por violência doméstica contra os seus pais de 75 e 76 anos de idade, tendo ficado em prisão preventiva a aguardar julgamento. Segundo o Comando Territorial da GNR, a detenção ocorreu após uma semana de investigação dos guardas do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas (NIAVE). A GNR explicita que, no decorrer da acção, foi dado cumprimento a um mandado, que culminou na detenção do suspeito e que em primeiro interrogatório no Tribunal de Santarém, o juiz de instrução decretou que ficasse preso preventivamente. A Guarda lembra que a violência doméstica é um crime público que não carece de queixa, alertando que denunciar estas situações é uma “responsabilidade colectiva”. Quem precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação, informa a GNR. Pode aceder ao Portal Queixa Eletrónica, contactar telefonicamente para o 112, dirigir-se aos postos policiais ou usar a aplicação App MAI112 destinada exclusivamente aos cidadãos surdos.