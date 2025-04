Tragédia com morte de menino de 7 anos atropelado na Estrada do Campo na Chamusca

Menino de sete anos de idade faleceu depois de ser atropelado na Estrada do Campo na Chamusca no dia 19 de Março. Criança tinha ido visitar os avós que vivem no Pinheiro Grande.

A morte um menino de sete anos de idade é um dos acontecimentos mais trágicos que aconteceram nos últimos tempos na região ribatejana. O menino de Santarém faleceu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, na quinta-feira, 20 de Março, depois de não resistir aos ferimentos do atropelamento que sofreu na quarta-feira, dia 19 de Março. Foi atropelado nessa manhã na Estrada EM 586, conhecida como a Estrada do Campo, que liga Vale de Cavalos à Chamusca. Foi abalroado por uma viatura muito próximo do cruzamento do patacão, um local muito conhecido devido aos condutores não pararem no sinal de stop. No entanto, o trágico acidente não está relacionado com essa situação. No local estiveram 23 operacionais dos Bombeiros Voluntários da Chamusca, Municipais de Alpiarça, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém, da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Torres Novas, do helicóptero do INEM e da Guarda Nacional Republicana, apoiados por 10 viaturas terrestres e um meio aéreo.

Segundo apurou O MIRANTE, a criança tinha ido com a família ao Pinheiro Grande, localidade do concelho da Chamusca, visitar os avós que residem na aldeia por ser Dia do Pai. Depois das 11h30 decidiram regressar a Santarém, tendo o atropelamento ocorrido às 11h52. Ao que o nosso jornal apurou, o veículo onde seguia o menino parou na berma da estrada e o menino de sete anos saiu do carro de forma repentina, acabando por ser atropelado por outra viatura. À chegada das equipas de socorro, a criança estava em paragem cardiorrespiratória, cenário que foi revertido com sucesso, tendo a criança sido estabilizada e conduzida de helicóptero para o Hospital de Santa Maria, onde se manteve internado até vir a falecer.

O menino era aluno do Centro Escolar do Sacapeito, na cidade de Santarém, e visto como um menino afável, muito bem-educado e afectuoso. O seu pai é atleta no Rugby Clube de Santarém, associação que partilhou no dia do falecimento do menino uma publicação com um fundo negro, sem qualquer descrição, onde estão mais de uma centena de comentários a desejar força e os sentimentos à família.