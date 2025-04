Casa dos Beirões organiza Noite de Fados em Santarém

A Casa dos Beirões no Ribatejo vai organizar um jantar e uma Grande Noite de Fados na noite de sábado, 12 de Abril, na Casa do Campino, em Santarém. O espectáculo conta com a participação dos fadistas Rodrigo Pereira, Célia Leiria, Sofia Ferreira e Santiago Pinhal, acompanhados pelos guitarristas Nani, Pedro Pinhal e Pedro Amendoeira. As receitas revertem para a construção do complexo social da associação.