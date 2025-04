Descentralidades arranca em Alverca com casa cheia e homenagem a Ruy de Carvalho

Programa Descentralidades iniciou a sua quarta edição com a peça “Ruy, a História Devida”, protagonizada por Ruy de Carvalho. O evento decorreu na Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense e marcou o arranque da agenda cultural descentralizada, promovida pela União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho.

Emoção, palmas e algumas lágrimas marcaram o espectáculo de abertura do programa Descentralidades, promovido pela União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho. A Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense (SFRA) foi palco da peça “Ruy, a História Devida”, com o actor Ruy de Carvalho, de 98 anos, e Luís Pacheco. A vida do actor e as histórias que marcaram a sua longa carreira emocionaram o público, que aplaudiu de pé e, no final, fez questão de o cumprimentar. O programa Descentralidades vai na sua quarta edição. Quando foi criado em 2022, o objectivo era criar uma agenda cultural e desportiva que pudesse levar eventos a todos os lugares da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e não apenas à cidade. O Descentralidades é marca registada e, segundo o presidente da união de freguesias, Cláudio Lotra, os eventos têm tido grande sucesso com adesão do público aos concertos de todos os géneros musicais e aulas abertas de variadas modalidades desportivas.

Os eventos são realizados em parceria com as colectividades e movimento associativo. Foi o caso do espectáculo de abertura no dia 5 de Abril. “A SFRA é um parceiro desde a primeira edição e incluímos o espectáculo com o grande Ruy de Carvalho no programa. Este ano, por causa do calendário eleitoral, antecipámos o programa com o encerramento a coincidir com o dia das festas da cidade de Alverca, a 13 de Julho”, explicou Cládio Lotra.

O Descentralidades leva cultura, teatro, cinema, desporto e música a toda a União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, entre Abril e Julho. O concerto dos UHF, no Centro Cultural do Bom Sucesso, é a próxima iniciativa, agendada para 12 de Abril, às 22h00. No dia 13, às 16h00, o Teatro-Estúdio Ildefonso Valério apresenta “O ConcSerto Democrático”.