Eliseu Simões homenageado pelo União de Almeirim

O União Futebol Clube de Almeirim (UFCA) inaugurou o novo relvado sintético do Estádio D. Manuel de Mello, após quatro anos em que as instalações estiveram sem utilização, o que vem marcar uma nova dinâmica no clube. A cerimónia incluiu uma homenagem ao antigo massagista do clube, Eliseu Simões, falecido a 25 de Outubro do ano passado. Na homenagem estiveram a viúva e os filhos do também fisioterapeuta e osteopata que dedicou milhares de horas da sua vida ao União e que, agora, tem o seu nome no gabinete de reabilitação física do estádio. A placa no local diz que é uma “singela homenagem ao massagista cuja dedicação e profissionalismo, ao longo de décadas, souberam ajudar o cube e manter a excelência física dos seus atletas”. O novo relvado resultou de um investimento do município na ordem dos 300 mil euros.