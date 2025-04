Pernes recebe primeira “Batalha Rock da Velha”

Pernes, no concelho de Santarém, vai receber a primeira “Batalha Rock da Velha” no dia 11 de Abril, no Bar do Sócio. Cuspo de Veneno, de Torres Novas, e Mandra, do Entroncamento, são as bandas que vão a competição na disputa por um lugar no Rock da Velha, um dos maiores festivais de rock da região. O vencedor será escolhido através da votação do público. O evento é organizado pela Sociedade Recreativa Perneirense em parceria com a República do Rock e tem entrada livre.