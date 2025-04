Skate Park de Tomar recebeu evento especial com apresentações artísticas

O Skate Park de Tomar recebeu o SkateJam, um evento especial e gratuito, organizado pelo projecto JAM! da Artemrede, em parceria com o município de Tomar e a Associação Skate Tomar. A iniciativa contou com apresentações artísticas, performances ao vivo e demonstrações de skate, criando um ambiente dinâmico e inclusivo onde a cultura urbana e a criatividade dos jovens foram protagonistas. O evento teve como objectivo envolver a comunidade local e destacar o papel do skate e das artes urbanas como ferramentas de transformação social.

O projecto JAM! (Jovens + Artes = Mudança) é uma iniciativa coordenada pela Artemrede em colaboração com os municípios de Abrantes, Alcanena, Santarém, Sobral de Monte Agraço e Tomar, contando com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian. O projecto, com duração de três anos (2024-2026), visa incentivar jovens entre os 18 e os 25 anos a desenvolverem projectos criativos e inovadores que tenham um impacto positivo nas suas comunidades locais.