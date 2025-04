“Tomar Imaterial” homenageia as mais icónicas festividades populares do concelho

A exposição “Tomar Imaterial” pode ser visitada até 25 de Maio no Complexo Cultural da Levada, em Tomar. Mostrando algumas das mais icónicas festividades populares do concelho. Entre os eventos destacados está a emblemática Festa dos Tabuleiros, cuja candidatura a Património da Humanidade está em curso. Também a Procissão de Santa Iria está presente na exposição, assim como o Círio da Senhora da Piedade. Outras festividades evocadas são a Festa do Divino Espírito Santo em Carregueiros, as procissões do Senhor dos Passos, nas Olalhas, o Senhor Jesus das Necessidades, em Santa Cita, e a Festa do Aleluia de Cem Soldos.