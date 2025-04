Atletas do GRC do Bom Retiro medalhadas em campeonato distrital

As atletas Matilde Calçada/Nicole Teixeira/Matilde Santos (1° lugar- campeãs distritais), Maria Ribeiro/Ana Ferraz (3° lugar) e Júlia Castelo/Leonor Silva (4° lugar) conseguiram o apuramento para o campeonato nacional em ginástica acrobática vestindo as cores do Grupo Recreativo e Cultural do Bom Retiro (GRCBR), de Vila Franca de Xira.

As atleta participaram a 29 de Março no campeonato distrital de ginástica acrobática, realizado em Vila Franca de Xira. Em comunicado, o clube expressa o orgulho no resultado obtido, apesar das difíceis condições em que treinam as atletas.