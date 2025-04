Dançarinos de Vila Franca de Xira na Seleção Nacional de Dança Desportiva

Três pares da Xiradance Academy, escola sediada em Vila Franca de Xira, sagraram-se campeões nacionais de Dança Desportiva, o que lhes garantiu a convocação para integrar a Selecção Nacional da modalidade e representar Portugal nos Campeonatos do Mundo e da Europa.

Os dançarinos que conquistaram o título nacional são Pedro Velez e Margarida Luís no escalão de Profissionais (Latinas), José Manuel Santos e Susana Santos no escalão de Séniores 2 Open (Latinas) e Franclim Conde e Vanessa Costa na categoria de 10 Danças (Latinas e Clássicas) do escalão de Séniores 2 Open. Diz a Xiradance Academy em comunicado que estes pares demonstraram talento, técnica e dedicação, garantindo um lugar entre os melhores da modalidade para vestir as cores nacionais. A Xiradance Academy, fundada em Dezembro de 2019, conta actualmente com uma dúzia de pares e meia dúzia de dançarinos a solo que competem em diversas provas nacionais. A escola é dirigida pelos treinadores Armando Batista e Sílvia Carvalho, que acumulam mais de 25 anos de experiência na dança desportiva.