Gala do Desporto de Santarém distinguiu campeões

O município de Santarém distinguiu atletas e clubes que se destacaram pelas suas conquistas na época desportiva 2023/2024.

O município de Santarém distinguiu no domingo atletas e clubes que se destacaram pelas suas conquistas na época desportiva 2023/2024, durante a Gala do Desporto que levou centenas de pessoas ao grande auditório do CNEMA. O médico Luís Sousa e Silva também foi homenageado, pelo trabalho desenvolvido ao longo de décadas ao serviço da medicina desportiva. Pelo palco passaram atletas e treinadores de diferentes modalidades, sempre muito aplaudidos pelo público. A tarde contou com animação musical da banda de David Antunes e a irreverente apresentação de Pedro Fernandes.