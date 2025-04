Gimno Clube de Santarém com vários títulos no distrital de trampolins

O Gimno Clube de Santarém (GCS) participou com 34 ginastas de diversos escalões no Campeonato Distrital de Ginástica de Trampolins, nas especialidades de Trampolim Individual e Trampolim Sincronizado, tendo conquistado 17 medalhas e 6 taças. A grande maioria dos atletas assegurou o apuramento para o campeonato nacional, ou no caso dos ginastas infantis e iniciados, para a prova de qualificação para o nacional.

As equipas do GCS campeãs distritais foram as de infantis femininas, iniciadas femininas 1ª Divisão, juvenis femininas 1ª Divisão, juniores femininas Divisão Base, Nível I Femininas e Nível I Masculinos. O clube conquistou ainda sete títulos distritais a nível individual e ainda diversos outros lugares de pódio.

Realce ainda para a Classe de Adultos do GCS que participou na sua primeira competição, mostrando e provando aos mais novos que a essência da competição e do desporto está na superação pessoal e no prazer que daí advém. “Esta classe, constituída por ginastas já veteranos, maioritariamente pais de ginastas tem sido exemplar na superação e resiliência e é um grande motivo de orgulho para o clube”, diz o GCS.