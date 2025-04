Karatecas da Póvoa de Santa Iria em destaque no Campeonato Regional

Áurea Vasco, atleta da Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte (EKSPD), da Póvoa de Santa Iria, brilhou no Campeonato Regional Centro-Sul sagrando-se campeã regional na modalidade de Kata Juvenil Feminino. A atleta também demonstrou a sua versatilidade ao conquistar o terceiro lugar na categoria de Kumite Feminino -55kg. A prova realizou-se a 30 de Março e foi organizada pela Federação Nacional de Karate de Portugal (FNKP). A competição decorreu no Complexo Desportivo Municipal de Salvaterra de Magos e reuniu 347 atletas de 61 clubes nacionais, nas categorias de Infantis, Iniciados e Juvenis. A delegação do EKSPD contou com a participação de cinco atletas, quatro treinadores e dois árbitros.