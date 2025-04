Morte de Miguel Cunha deixa futebol distrital de luto

Miguel Cunha era presidente do Atlético Riachense, clube que representou durante décadas como futebolista e também como treinador. Faleceu aos 48 anos vítima de doença e a sua partida gerou uma enorme vaga de consternação.

Miguel Cunha é uma lenda do Clube Atlético Riachense, onde começou a jogar futebol em criança até ser capitão da equipa sénior. Jogou nos campeonatos distritais e nacionais e distinguia-se facilmente em campo pelo seu cabelo ruivo e pela raça que imprimia ao seu jogo. Quando pendurou as chuteiras não se desligou dos campos e dos balneários, foi treinador das camadas jovens, director e chegou à cadeira da presidência do clube de Riachos, no Verão de 2024. A doença que entretanto se manifestou impediu-o de dar mais à colectividade que amava. O jogo da vida acabou cedo demais para ele, aos 48 anos, na madrugada de domingo, 6 de Abril. Deixa mulher e filhos. O funeral realizou-se segunda-feira, 7 de Abril, em Riachos, concelho de Torres Novas.

O dirigente e antigo jogador, que foi durante uma década capitão da equipa principal do Riachense, encontrava-se internado há alguns dias, devido a doença, no Hospital de Tomar. A sua morte causou uma onda de consternação junto da comunidade desportiva do distrito de Santarém, com diversas notas de pesar publicadas nas redes sociais de clubes e da Associação de Futebol de Santarém a expressar sentidas condolências ao clube e à família de Miguel Cunha.

Também o Clube Atlético Riachense, que recentemente tinha sofrido outra perda relevante com a morte do jogador da equipa sénior Rúben Marati, aos 26 anos, publicou uma nota de pesar pelo falecimento do presidente da direcção. “Neste momento de dor, endereçamos as mais sentidas condolências à sua mãe, à sua esposa, aos seus filhos, irmãos, sobrinhos, restante família, amigos e a todos aqueles que tiveram o privilégio de o conhecer. O legado do Miguel viverá em cada conquista, em cada esforço, em cada sonho concretizado por este clube”, lê-se na nota de pesar.

Para além do futebol, Miguel Cunha era empresário e uma pessoa envolvida na dinâmica da comunidade local, tendo participado activamente na organização de algumas festas da Bênção do Gado.