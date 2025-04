Torneio de preparação de atletismo reuniu oitenta atletas em Fátima

O Estádio Papa Francisco em Fátima recebeu um Torneio de Preparação denominado Fátima 2025. Estiveram presentes cerca de oitenta atletas em representação de dez clubes filiados. Os vencedores foram: Martelo Sub 18 Fem. - Natália Svirsa (CB Abrantes); Triplo Sub 16 Fem - Francisca Silva (AS Estriga); 100 M Barr Sub 16 Masc. - Dinis Lopes (CLAC); 80 M Barr Sub 16 Fem. - Francisca Silva (AS Estriga); 200 M Masc. - Older Miranda (GA Fátima); Triplo Sub 16 Masc. - Dinis Lopes (CLAC); 200 M Fem. - Elizaveta Shuyvan (A20KM Almeirim); Disco Sub 18 Masc. - João Abreu Vieira (GA Fátima); Disco Sub 16 Masc. - Santiago Fernandes (CB Abrantes); 300 M Sub 16 Masc. - Miguel Henriques (CLAC); Comprimento Masc. - Tomás Alves (GA Fátima); 300 M Sub 16 Fem. - Clara Franco (Tomar Ath); 3000 M Masc. - Manuel Gafeira (A20KM Almeirim); 3000 M Fem. - Carolina Salvado (CP Alcanena).