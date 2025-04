Torneio Santarém Cup vai ter 900 jovens futebolistas em campo

Maior torneio de futebol de formação do país organizado por um clube decorre de 16 a 19 de Abril, em Santarém e Vila Chã de Ourique.

A grande festa do futebol de formação está de regresso a Santarém de 16 a 19 de Abril. A edição deste ano do torneio Santarém Cup/Borrego Leonor & Irmão envolve 900 atletas e 62 equipas em representação de 25 clubes oriundos de todo o país. O torneio, destinado aos escalões etários entre os sub 8 e sub 13, é organizado pela Académica de Santarém, sendo esta edição apadrinhada pelo antigo futebolista Rui Barros. Os futebolistas Hugo Tavares, Jaime Simões, Rafael Alcobia e Marta Melão são os embaixadores da competição.

A apresentação e sorteio do torneio decorreu no W Shopping, onde o presidente da Académica de Santarém, Gilberto Leandro, agradeceu o apoio de patrocinadores, autarcas e outras entidades presentes. Este ano, os jogos vão decorrer nos campos da Escola Superior Agrária, da antiga EPC, na Ribeira de Santarém e também no campo de Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo.

Em prova vão estar mais uma vez equipas representativas dos maiores clubes do futebol nacional, como SL Benfica, Sporting CP e FC Porto, mas também de muitos emblemas da região, como União de Santarém, FC Alverca, Águias de Alpiarça, Ouriquense, CADE, SL Cartaxo ou Footkart, para além do clube anfitrião.