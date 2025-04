União de Santarém assegura manutenção na Liga 3 e pensa em voos mais altos

Equipa ribatejana venceu por 2-0 em Oliveira do Hospital e vai continuar no terceiro escalão, mas ambiciona mais para o futuro.

A União de Santarém venceu 2-0 em Oliveira do Hospital e assegurou matematicamente a manutenção na Liga 3 de futebol, quando faltam três jornadas para o final do campeonato. Diogo Balau foi o autor dos dois golos do emblema ribatejano.

O presidente da União de Santarém, Pedro Patrício, congratulou a equipa pelo resultado alcançado: “Parabéns aos jogadores, equipa técnica e a todo o staff. Estamos satisfeitos pela manutenção e estabilização na Liga 3, objectivo desportivo que traçámos no início da época. Agora queremos ganhar os 3 jogos que faltam para garantirmos o 1º lugar nesta fase. Para isso acontecer, queremos ganhar nas Caldas no próximo sábado, onde gostávamos de contar com o apoio dos nossos adeptos. Entrámos neste momento nos 50 melhores das Ligas em Portugal, queremos chegar aos 10 primeiros. É uma longa e difícil maratona, mas sabemos o caminho que temos que percorrer, com a ajuda dos nossos sócios, adeptos, seguidores, parceiros e entidades municipais. Santarém, o Ribatejo e a região centro do país, merecem esse lugar no futebol português”.