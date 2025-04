Abrantes investe 180 mil euros em protecção civil nas freguesias

A Câmara Municipal de Abrantes aprovou um apoio de 180 mil euros para a celebração de contratos interadministrativos com juntas de freguesia do concelho para reforço da protecção civil. O apoio visa reforçar a capacidade de resposta das freguesias em situações de incêndio e outras emergências, assegurando que a protecção das populações. O presidente da câmara, Manuel Valamatos, explicou que o montante é destinado à aquisição de kits de incêndios para as freguesias de Abrantes e Alferrarede, Aldeia do Mato e Souto, Alvega e Concavada, Bemposta, Mouriscas, Rio de Moinhos, S. Facundo e Vale das Mós, Tramagal, Carvalhal, Fontes e Pego.

O autarca adiantou que com este apoio o município ultrapassa os 1,1 milhão de euros em investimentos específicos para a aquisição de kits de primeira intervenção desde o início de 2025. O investimento vai ser realizado em estreita colaboração com o corpo de Bombeiros Voluntários de Abrantes e o Gabinete de Protecção Civil da autarquia.