Novo bioinsecticida da Asfertglobal para protecção integrada e equilibrada das culturas

Kiplant BT-Kure foi desenvolvido para controlo eficaz de pragas como lagartas, traça da uva e bichado da fruta.

A Asfertglobal lançou o Kiplant BT-KURE, um bioinseticida inovador, especialmente desenvolvido para o controlo eficaz de pragas como lagartas, traça da uva e bichado da fruta. Com autorização para aplicação em mais de 50 culturas – incluindo vinha, fruteiras, hortícolas e olival – representa uma solução segura e tecnicamente robusta para uma protecção sustentável. Autorizado para comercialização em Portugal e Espanha, é recomendado para programas de produção integrada e para modo de produção biológico, destaca-se pela elevada selectividade e compatibilidade com insectos auxiliares e feromonas, permitindo uma protecção integrada e equilibrada das culturas.

A sua diferenciação assenta na tecnologia de fermentação e formulação de última geração, que incorpora a estirpe exclusiva de Bacillus thuringiensis - PB54, estável e altamente eficaz — e assegura uma concentração elevada e equilibrada de protoxinas CRY e VIP, traduzindo-se numa capacidade insecticida de largo espectro e desempenho consistente, mesmo em condições adversas.

A incorporação de protectores ultravioleta na formulação protege os componentes activos da degradação provocada pela radiação solar, prolongando a persistência e eficácia do produto após a aplicação.

O modo de acção, por ingestão, leva à activação de toxinas que paralisam o aparelho digestivo das lagartas, impedindo a sua alimentação e promovendo a eliminação da praga. A elevada palatabilidade (agradável ao paladar) da formulação favorece uma acção rápida, eficaz e selectiva, sem afectar organismos benéficos.