Afonso Claudino das Neves lidera lista da Iniciativa Liberal por Santarém

A Iniciativa Liberal já entregou a lista de candidatos pelo círculo de Santarém às eleições legislativas de 18 de Maio, que é liderada por Afonso Claudino das Neves. Seguem-se, por esta ordem, na lista de candidatos efectivos, os seguintes nomes: Paulo Trezentos, Inês Lourenço, Sheilla Saldanha, João Carlota, António Bernardo Calhanas,

Cristina Rodrigues, Marco Marcelino e Etelvina Gaudêncio. A lista, tem como mandatário Rodrigue Devillet Lima, advogado e candidato à Câmara de Santarém nas próximas eleições autárquicas.

Afonso Claudino das Neves é um jovem empresário com experiência no sector agrícola e na reabilitação urbana. “Acreditamos que a Iniciativa Liberal deixou para trás o medo do voto útil, e que, neste momento, é possível eleger um deputado por Santarém. A nossa equipa está comprometida em promover a liberdade individual e contribuir para uma sociedade mais justa e próspera, através de uma visão inovadora e focada no desenvolvimento sustentável das comunidades”, diz a IL.