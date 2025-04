Bruno Ventura e Madalena Lage nas listas do PSD por Lisboa

Bruno Ventura, da Póvoa de Santa Iria, aparece num elegível 10º lugar na lista do PSD pelo círculo eleitoral de Lisboa. Madalena Lage, presidente da Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira, foi indicada em 44º lugar.

Do elenco volta a não constar o nome de David Pato Ferreira, actual vereador na Câmara de Vila Franca de Xira pela coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT). A O MIRANTE, o autarca diz que não figura na lista dos social-democratas por estar com foco total nos desafios locais de Vila Franca de Xira, onde depois de um mandato na oposição tudo indica que deverá vir a ser recandidato à presidência do município nas autárquicas deste ano.