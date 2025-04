Câmara de Santarém está a contratar trabalhadores

A Câmara de Santarém tem a decorrer diversos procedimentos concursais, até dia 16 de Abril, para contratação de recursos humanos em diversas áreas, nomeadamente: um posto de trabalho por tempo indeterminado de assistente técnico (administrativo); um posto de trabalho por tempo indeterminado de assistente operacional (acção educativa); um posto de trabalho por tempo indeterminado de assistente operacional (serviços gerais); dois postos de trabalho a termo resolutivo certo de assistente operacional (cantoneiro); dois postos de trabalho por tempo indeterminado de técnico superior (engenharia civil); um posto de trabalho por tempo indeterminado de técnico superior (línguas e literaturas modernas); e um posto de trabalho por tempo indeterminado de assistente operacional (cozinheiro).

O município informa que estes concursos visam colmatar a carência de trabalhadores nas áreas em apreço. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente através da plataforma de candidatura online, em: https://recrutamento.cm-santarem.pt/. Não são aceites candidaturas em papel ou enviadas por e-mail, sublinha a autarquia.

Para mais informações sobre os requisitos necessários, basta consultar o aviso integral disponível na Bolsa de Emprego Público e no Portal do Município na Internet, na secção de Serviços Municipais - Recursos Humanos - Plataforma de Candidatura. Ou, em alternativa, contactar a Divisão de Recursos Humanos através do email rhconcursos@cm-santarem.pt ou do telefone 243304200.