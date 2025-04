Cartaxo lança concurso público para requalificação das piscinas municipais

A Câmara Municipal do Cartaxo lançou o concurso para as obras de requalificação das piscinas municipais, que prevê a renovação da estrutura de apoio à piscina, dos equipamentos de filtragem e segurança e da eficiência energética do local. O presidente da câmara, João Heitor (PSD), afirma que o valor para a empreitada está acima do esperado, com um investimento que ronda os três milhões de euros, havendo partes da obra que poderão ser concretizadas através de parcerias com entidades privadas. “Foi feito um reforço no financiamento da empreitada, alocando recursos inicialmente pensados para uma comunidade de energia e para aquisição de carros para a recolha de resíduos. Entretanto, o município adquiriu os carros e suportou o seu custo, mas nas comunidades de energia, iremos em princípio recorrer a parcerias com privados”, referiu.

Recorde-se que as piscinas cobertas encerraram ao público em Março de 2022 por graves problemas nos equipamentos de filtragem e no sistema de condutas de água, desencadeados por falta de manutenção. A falta de manutenção causou problemas nos filtros e várias rupturas nas tubagens, inutilizando o equipamento, uma vez que é impossível assegurar a temperatura e a qualidade da água de acordo com as normas estabelecidas pela Administração Regional de Saúde.