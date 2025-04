Miguel Cotrim é o candidato do Chega à Câmara da Golegã

Miguel Cotrim diz que é fundamental resolver problemas de habitação e apostar mais no turismo equestre.

O ex-delegado de informação médica Miguel Cotrim é o candidato do Chega à Câmara Municipal da Golegã nas eleições autárquicas deste ano. O principal objectivo da sua candidatura é resolver problemas na habitação, segundo explicou o próprio à Lusa. O candidato definiu também como prioridade o desenvolvimento turístico do concelho, principalmente o turismo equestre. “A economia da Golegã tem de passar pela indústria do cavalo. A marca da Golegã e do cavalo são fortíssimas. É uma marca que foi muito bem criada, mas foi mal explorada”, sublinhou.

Miguel Cotrim nasceu em Moçambique e tem experiência profissional abrangendo áreas como o ensino, a indústria farmacêutica e o turismo equestre. Iniciou a sua carreira como professor na Escola Preparatória de Vila Franca de Xira, onde leccionou entre 1988 e 1991, e integrou a Assembleia Municipal de Tomar eleito pelo PSD. Na indústria farmacêutica, desempenhou funções como delegado de informação médica entre 1990 e 2010, tendo também exercido o cargo de supervisor de vendas entre 2000 e 2004. Nos últimos anos, tem estado ligado ao sector do turismo equestre, tendo fundado a Coudelaria Rita Cotrim.

Actualmente o executivo municipal da Golegã é composto por três eleitos do movimento “2021 é o ano” e dois do PS. Para as eleições autárquicas deste ano, Ana Caixinha vai ser a cabeça-de-lista do PS à presidência da Câmara Municipal da Golegã.