Nuno Miguel Henriques confirma afastamento das autárquicas em Alenquer

O vereador do PSD na Câmara Municipal de Alenquer, Nuno Miguel Henriques, não vai ser candidato pelo partido à presidência do município nas eleições autárquicas. A informação foi veiculada pelo próprio, através das redes sociais, dizendo que já era expectável. “Para que não restem dúvidas, rumores, especulações e outras considerações, informo de viva voz, que não serei candidato a Presidente da Câmara Municipal em Alenquer, o quarto maior concelho do distrito de Lisboa, como era expectável”, lê-se. Nuno Miguel Henriques afirma que seguirá por outros caminhos, mas “com o coração comprometido com um território que aprendeu a amar”.