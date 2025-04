Vera Braz e Sérgio Alexandre na lista de candidatos do PS por Lisboa

Presidente da Assembleia Municipal de Azambuja e presidente da Junta de Vale do Paraíso vão nas listas dos socialistas pelo círculo de Lisboa.

O Partido Socialista fechou a lista de candidatos às eleições legislativas de 18 de Maio e, pelo círculo de Lisboa, surgem dois nomes do concelho de Azambuja: Vera Braz, presidente da Assembleia Municipal de Azambuja, e Sérgio Alexandre, presidente da Junta de Freguesia de Vale do Paraíso, anunciou a comissão política concelhia do PS de Azambuja. “Com competência, compromisso e visão de futuro, são a escolha certa para representar e defender os interesses da nossa terra e do nosso país na Assembleia da República”, lê-se na mesma nota.

Licenciada em Gestão com especialização em Finanças Empresariais, Vera Braz foi deputada à Assembleia da República pelo Partido Socialista entre 2019 e 2024. Integrou a Comissão de Orçamento e Finanças, a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação e a Comissão de Ambiente e Energia. Fez parte do Secretariado Nacional do Partido Socialista e da respectiva Comissão Permanente, assumindo a pasta da Economia e Movimentos Sociais, e posteriormente da Administração. Trabalha no sector financeiro e segurador enquanto business developer e broker manager.

Sérgio Alexandre, que recentemente confirmou a O MIRANTE que não se vai recandidatar à freguesia de Vale do Paraíso por não ter sido cumprido, por parte da Câmara de Azambuja, o lançamento da empreitada de construção da nova escola, está a cumprir o seu primeiro mandato como presidente de junta. Ao nosso jornal afirmou que sempre disse que não se iria recandidatar caso a escola básica e jardim-de-infância não estivesse em execução. Uma empreitada orçada em 2,2 milhões de euros que está em fase de projecto.