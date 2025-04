Abrantes vai intervir em aldeias do concelho para requalificação e valorização da paisagem

Na última sessão camarária, o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, anunciou a aprovação de uma candidatura ao programa de apoio às aldeias em territórios de floresta, que prevê intervenções em nove localidades do concelho. O projecto é liderado pela GestiVerde, entidade gestora da Zona de Intervenção Florestal (ZIF) da Aldeia do Mato, e tem como objectivo a requalificação e valorização da paisagem.

As localidades abrangidas são Aldeia do Mato, Aldeinha, Arco, Pucariça, Carreira do Mato, Cabeça Gorda, Martinchel, Gesteira e Rio de Moinhos. A área total de intervenção é de 329 hectares, com um investimento estimado em 368 mil euros, afirmando Manuel Valamatos que esta é uma medida essencial para o desenvolvimento sustentável do território. “Há muito que desejávamos que esta candidatura fosse aprovada. Aliás, numa primeira fase, foi recusada. Contudo, com a nossa assistência e o trabalho realizado pela GestiVerde, conseguimos que fosse finalmente aprovada”, destacou. O autarca informou ainda que a Tagus-Ri submeteu uma candidatura para outros 10 condomínios da aldeia, nomeadamente Lercas, Amoreira, Almoinha Velha, Casal da Serra, Abrançalha de Cima, Abrançalha de Baixo, Paul, Sentieiras, Bairro Cimeiro e Bairro Fundeiro. Embora tenha sido aprovada, a proposta sofreu cortes significativos em algumas despesas elegíveis, porém a Tagus-Ri já apresentou contestação junto do Fundo Ambiental e aguarda resposta.

Além destas iniciativas, a Associação de Agricultores tem já quatro condomínios da aldeia aprovados, nas localidades de Matagosa, Matagosinha, Água das Casas e Maxial, salientando Manuel Valamatos que se todos os condomínios mencionados se concretizarem, a paisagem do território terá uma revitalização altamente positiva, o que poderá também aumentar a capacidade de resposta do concelho aos incêndios florestais. Neste ponto, o vereador Vasco Damas, da AlternativaCom, elogiou os avanços e destacou que os condomínios da aldeia terão um papel fundamental na alteração da paisagem e no desenvolvimento da zona norte do concelho.