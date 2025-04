Bombeiros da Merceana assistem parto em casa

Grávida não conseguiu chegar a tempo à maternidade de Vila Franca de Xira e os bombeiros realizaram o parto em casa.

Os Bombeiros Voluntários da Merceana, em Alenquer, assistiram ao parto de um bebé do sexo masculino, que já não chegou a tempo de nascer na maternidade de Vila Franca de Xira. A equipa de emergência, composta pelos bombeiros Miguel Duarte e José Pereira, assistiu a parturiente em casa, uma vez que, quando chegaram, esta já se encontrava em avançado trabalho de parto.

A operação, de acordo com os bombeiros, foi realizada em Montegil, e contou com o apoio especializado da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira, que transportou posteriormente a mãe e o bebé para o hospital. “Com profissionalismo e dedicação, a equipa acompanhou todo o processo, testemunhando a maravilha do nascimento do bebé em segurança. Após o sucesso da intervenção, mãe e filho foram encaminhados para o Hospital de Vila Franca de Xira, garantindo o acompanhamento necessário para ambos”, sublinha a nota dos Bombeiros da Merceana.