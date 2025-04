Bombeiros Torrejanos investiram num ano 85 mil euros na compra de viaturas

Direcção da Associação dos Bombeiros Torrejanos faz balanço positivo de um ano de actividade desde a tomada de posse.

A direcção da Associação dos Bombeiros Voluntários Torrejanos (AHBVT), presidida por Gonçalo Pereira, completou um ano de trabalho após a tomada de posse a 21 de Março de 2024, e, em jeito de balanço, destacou o investimento de 85 mil euros na aquisição de quatro viaturas “para melhorar o apoio à população”.

“Olhando para trás, afirmamos com toda a nossa certeza que estamos orgulhosos do que conseguimos alcançar, destacando, de entre outros investimentos e melhoramentos que preconizámos, o investimento de cerca de 85.000 euros”, refere a direcção em comunicado. Este montante, detalham, foi investido na compra de quatro viaturas, três das quais novas (viaturas dedicadas ao transporte de doentes) e a transformação de uma viatura descontinuada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) em Ambulância de Socorro.

A direcção aproveita ainda para agradecer a todos os sócios que lhe confiaram esta “missão” e a todos os “operacionais, comando e equipa que todos os dias trabalha no quartel em prol da segurança da comunidade”.