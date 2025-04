Detido em Alenquer por abuso sexual de crianças agravado

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Alenquer um homem de 23 anos, suspeito de crimes de abuso sexual de crianças, um deles agravado, praticados contra uma menina de 13 anos. A investigação teve início no dia 1 de Abril, na sequência de denúncia do estabelecimento de ensino que a menor frequenta.

Vítima e arguido conheceram-se através de uma rede social, em Dezembro de 2024, fazendo este passar-se por mais novo do que na realidade é. Após conversações online frequentes, a relação entre ambos evoluiu para presencial, com o arguido, residente noutro distrito, a deslocar-se ao encontro da vítima, três a quatro vezes por semana, vindo os abusos sexuais a ocorrer na zona da residência da menor.

A PJ deteve o agressor no momento em que se preparava para ir ao encontro da menor. A Judiciária destaca o papel da escola na detecção de relações abusivas praticadas contra crianças e jovens, salientando, neste caso, a atitude atenta e proactiva, que culminou na detenção do suspeito.