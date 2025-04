Estudantes estrangeiros visitaram Vila Franca de Xira

No âmbito da visita ao Concelho de Vila Franca de Xira, que decorreu entre 30 de Março e 4 de Abril, a comitiva internacional integrada no programa Erasmus+, constituída por 26 alunos e 11 professores de quatro países, assim como a comitiva nacional, com 11 alunos e cinco professores, foram recebidas no Salão Nobre dos Paços do Concelho pelo presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira.

O encontro assinalou a relevância do programa Eramus+ para a educação, formação, juventude e desporto, com o objectivo de potenciar o desenvolvimento pessoal e profissional de todos os cidadãos, reforçar a identidade europeia, o crescimento sustentável e a coesão social. O Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso integra o projecto “YOUNG PEOPLE MATTER”, que visa desenvolver nos jovens alunos de 2.º e 3.º ciclos de ensino básico, dos cinco países envolvidos (Portugal, Roménia, Sérvia, Macedónia do Norte e Espanha), os valores de cidadania europeia através de um método inovador de debates académicos em formato de Fórum Público, que abordam questões da actualidade como a inclusão social de minorias, direitos humanos, a democracia e dignidade humana, a equidade e liberdade.

Nos dias da visita a Vila Franca de Xira os estudantes e professores estrangeiros participaram na apresentação de projectos, no Centro Cultural do Bom Sucesso; no Workshop “Be a minister for a day”, seguido de Noite de Fado no Palácio do Sobralinho; numa tour por Peniche, Óbidos e Nazaré; e conheceram o Museu Neo-Realismo e o Museu Etnográfico da Casa do Povo.