MP deduziu acusação contra suspeito de triplo homicídio que vitimou casal de Alenquer

Casal de Alenquer e um barbeiro foram assassinados em Outubro de 2024 em Lisboa. Ministério Público deduziu acusação contra alegado autor do triplo homicídio.

O Ministério Público (MP) deduziu acusação contra o alegado autor do triplo homicídio ocorrido numa barbearia da Penha de França, em Lisboa, a 2 de Outubro do ano passado, que vitimou um casal de Alenquer, Fernanda Júlio e Bruno Neto, anunciou a Procuradoria-Geral da República (PGR). Na página da Comarca de Lisboa, a PGR referiu que a acusação visa um arguido “pela prática de três crimes de homicídio qualificado agravado com recurso a arma de fogo, um crime de homicídio qualificado agravado com recurso a arma de fogo, na forma tentada, e um crime de detenção de arma proibida”. Os crimes ocorreram a 2 de Outubro de 2024, na Penha de França, em Lisboa, quando “o arguido, munido de uma arma de fogo, dirigiu-se a uma barbearia com o propósito de cortar o cabelo”.

“Por não ter sido atendido de imediato, de acordo com a acusação, o arguido disparou sobre o barbeiro, sobre um outro cliente que se encontrava à espera e sobre a companheira deste, causando a morte às três vítimas”, realçou a PGR. Segundo a acusação, o homem disparou ainda sobre um empregado da barbearia, que não conseguiu atingir. As vítimas dos disparos foram o proprietário da barbearia, de 43 anos, que tinha cinco filhos, e um casal, de 34 e 36 anos, residente na zona de Alenquer, que na altura se encontrava junto ao estabelecimento.

O suspeito do triplo homicídio, morador no bairro onde ocorreu o crime e com historial de desavenças com a vizinhança, fugiu na altura com o pai e o irmão e refugiou-se num bairro do Pinhal Novo, no distrito de Setúbal, onde foi localizado e cercado pela polícia, acabando por se entregar com a ajuda de familiares. O homem ficou em prisão preventiva.

Fernanda Júlia e Bruno Neto, que era gestor de frota, deixaram órfã uma filha de cinco anos que frequenta o pré-escolar em Alenquer e que ficou com familiares. Fernanda Júlia estava grávida e o casal esperava o segundo filho. Apesar dos esforços dos bombeiros e do INEM a morte acabou por ser declarada no local devido à gravidade dos ferimentos. No funeral, os familiares de Bruno pediram que se usasse roupa branca em sua homenagem. O que realmente aconteceu na barbearia é ainda uma incógnita e são mais as pontas soltas que as certezas do que terá de facto acontecido. Certo é que as autoridades não descartam nenhuma hipótese: desde um ajuste de contas por um alegado controlo do tráfico de droga na zona, até uma discussão fútil.